Muhsin Yazıcıoğlu Ödülleri verilecek

Gönüllerde Birlik Vakfı tarafından bu yıl ikincisi verilecek Muhsin Yazıcıoğlu Ödülleri'nin sahipleri belirlendi. Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Damatlar, yaptığı yazılı açıklamada, milli ve manevi değerler etrafında bir ömür eserler veren isimlerin, birlik ve beraberlik konusunda önemli işlevi olduğunu belirtti. Münevver kişilikleri ve çalışmalarıyla ilim, düşünce, kültür ve sanat hayatını zenginleştirenlerin daha geniş kitlelerce tanınmasına katkı sunmanın, gelecek nesiller için de teşvik edici bir rol oynayacağını ifade eden Damatlar, Büyük Birlik Partisinin (BBP) merhum kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun adını taşıyan ödüllerin bu yılki sahiplerinin belirlendiğini kaydetti.

Edebiyat, düşünce, araştırma, kültür - sanat ve üstün hizmet başlıkları altında 28 Mart'ta düzenlenecek törenle verilecek ödüllere bu yıl layık görülen isimler şöyle:

Edebiyat Ödülü: Ali Akbaş

Düşünce Ödülü: Prof. Dr. Ömer Türker

Araştırma Ödülü: Mehmet Genç

Kültür - Sanat Ödülü: Muzaffer Şenduran

Üstün Hizmet Ödülü: Avukat Şerafettin Yılmaz

Muhsin Yazıcıoğlu Kimdir?

31 Aralık 1954'te Sivas'ta doğan Muhsin Yazıcıoğlu, 1993'te Büyük Birlik Partisi'ni kurarak genel başkanlığını üstlendi.

24 Aralık 1995'te yapılan erken genel seçimlerde ANAP - BBP ittifakından 20. dönem Sivas milletvekili olarak yeniden TBMM'ye girdi. 28 Şubat 1996 yılında ANAP'tan istifa ederek, BBP'ye döndü.

8 Ekim 2000'de, 20 Temmuz 2003'te, 30 Nisan 2006'da 15 Nisan 2007'de düzenlenen kurultaylarda Büyük Birlik Partisi'nin genel başkan seçildi.

22 Temmuz 2007 seçimlerinde Sivas'tan bağımsız milletvekili olarak TBMM'ye girdi ve seçimlerden önce bıraktığı BBP genel başkanlığına tekrar seçildi.

25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş mitinginden Yozgat - Yerköy mitingine hareket etmek üzere içinde bulunduğu helikopter, Keş Dağı'nda bilinmeyen bir sebepten dolayı düştü. Kazada Muhsin Yazıcıoğlu hayatını kaybetti.