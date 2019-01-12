Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na avukatı Bahar Can Milli ile birlikte gelen Muhterem Nur, şikayet dilekçesi verdi. Şikayet dilekçesinde, 8 Ocak 2019’da bir vakıf tarafından düzenlenen ödül töreninde eşi Müslüm Gürses’e ait olduğu iddia edilen gömlek ve yüzüğün açık arttırma ile satışa çıkartıldığını belirtti. Hem kamuoyu hem yüzüğü satın alanlar ile şahsının aldatıldığını öne sürdü.



Eşinin yaşamı boyunca parmağından hiç çıkarmadığı yüzüğün parmağında olduğunu ve ölene kadar çıkarmayacağını dilekçesinde söyleyen Muhterem Nur, gömleğin ise tüm eşyalarını bağışladığı müzede bulunduğunu düzenlenen gecede satılan eşyaların ise sahte olduğunu iddia etti.



Sahte eşyaların satışının yapılarak buradan yapımcıların kendilerine reklam ve gündem yaratarak şahsi menfaat elde ettikleri öne sürülen dilekçede, “amaç gerçekten vakıf yararına yardım olsaydı yapımcılar kazandıkları parayla şahsi yardım yapardı. Üstelik filmden bu kadar kazanmışken. Veya benim bu hayır işinden haberim olurdu. Ki bu durumda seve seve ben de bağışta bulunmak isterdim” denildi.



Vakıfın bu eşyaların sahte olduğunu biliyorsa durumunun incelenmesi gerektiği belirtilen şikayet dilekçesinde, "Onlar da bizler gibi kandırılmış ise suçlunun bulunması ve cezalandırılmasını talep ediyorum. Bu durum beni manen yıkmıştır. Hatıralarımı malzeme yapmaktan, hayatımızı paraya dönüştürmekten vazgeçsinler artık” denildi.

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