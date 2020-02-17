İHA

Amasya'da, il merkezine bağlı Kaleköy Çavuşhan İlkokulu'nda birleştirilmiş sınıfta görev yapan 18 yıllık sınıf öğretmeni Hilal Erbaş, 1. dönemin başından itibaren başlattığı uygulama ile 14 öğrencinin bulunduğu okulda öğrencileri için akşamdan hazırladığı çorbayı sabah geldiğinde yanan sobanın üzerinde pişirmesinin ardından ilk teneffüste elleriyle dağıtıyor.

"ÇORBAMIZI İÇİP, DERSİMİZİ YAPIYORUZ"

İHA'da yer alan habere göre öğrencilerinin günün erken saatlerinde iştahlarının olmadığı için genelde okula kahvaltı yapmadan geldiklerini, bu durumun derslere katılımlarını etkilediğini belirten Hilal Erbaş, “Aklımıza teneffüste çorba fikri geldi. İlk teneffüsümüze kadar çorbamızı pişiriyoruz. Birlikte yiyoruz. Sonra dersimize devam ediyoruz” dedi.

"DERSE KATILIMLARI YÜKSELİYOR"

Velilerin de memnun olduğu uygulama ile öğrencilerinde gözlemlediği derse odaklanma problemini de aştıklarını değinen Erbaş, “Çorba etkinliğimizle beraber bariz bir şekilde dikkatleri de, başarıları da artı. Canlı ve heyecanlılar. Derse katılımları yükseldi” diye konuştu.

"EN ÇOK SEVDİKLERİ TARHANA İLE MERCİMEK"

Öğrenciler ise en sevdikleri çorba türlerinin başında tarhana çorbası ile mercimek çorbasının geldiğini söyledi.

Yöresel ve çeşitli türlerdeki çorbalardan ikram edildiği etkinlikle öğrencilerin sağlıklı beslenmelerinden memnuniyet duyan İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu da çorba ikramı yapılan uygulamaya bizzat katılarak rol model olan meslektaşını tebrik etti.