ABD Başkanı için süpersonik uçak! 0:00 / 0:00

DHA

ABD´de Kaliforniya merkezli Exosonic şirketi ve ABD Hava Kuvvetleri, Air Force One ABD başkanlık uçağının yerini alacak süpersonik uçak geliştiriyor.

SAATTEKİ HIZI 2 BİN 205 KM

DHA'da yer alan habere göre 2030 yılında kullanıma hazır olması planlanan uçağın saatte 2 bin 205 kilometre hıza ulaşabildiği ifade edildi. Çift motorlu olarak tasarlanan uçakta 31 yolcu kapasitesi olacağı belirtildi.

"GÖRÜLMEMİŞ TEKNOLOJİLER KULLANILACAK"

Exosonic´da görev yapan tasarımcı Stephanie Chahan, "Yapılan bu konseptle şu anda kullanılan uçaklarda olmayan teknolojileri uygulamayı planlıyoruz" dedi.

'ALACA DOĞAN' KUŞUNDAN ESİNLENİLDİ

Chahan, uçağın dünyadaki en hızlı kuşlardan biri olarak ifade edilen 'alaca doğan' kuşundan esinlenerek tasarlandığını ifade etti. Öte yandan uçakta, iki mutfağın, iki tuvaletin de yer alacağı açıklandı.