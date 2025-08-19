Müjdat Gezen, emniyette ifade verdi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen hakkında, 'Müjdat Gezen ile Bizim Ev' adlı YouTube programında kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Gezen, avukatıyla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne giderek ifade verdi.

"BURADAKİ İFADEM ÜLKEMİN KADININI YÜCELTMEK İÇİNDİR"

REKLAM

Gezen’in emniyetteki ifadesinde şunları söylediği öğrenildi; "Müjdat Gezen ile Bizim Ev' isimli YouTube kanalı bana aittir. Soruşturmaya konu olan bölümdeki sözlerim espri amacıyla söylenmiştir. Bu ifadelerin halkı belli bir kesime karşı kışkırtıcı ya da aşağılayıcı hiçbir yönü yoktur. Programda geçen, 'Müslümanlarda bir adet vardır, biri öldüğü zaman annesinin adı ile gömülür, bilir misiniz sebebini? Çünkü Anadolu’da çok sevdiğim bir söz vardır; 'Anan mutlaka anandır, baban belki babandır, doğru değil mi ama garanti' ifadem aslında Peygamberimiz Hz. Muhammed'in söylediği, 'Cennet annelerin ayakları altındadır' sözünün şaka yollu bir anlatımıdır. Buradaki ifadem ülkemin kadınını yüceltmek içindir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."