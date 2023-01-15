Müjdat Gezen'in 70'inci sanat yılı kutlandı

Sesli Dinle 0:00 / 0:00

DHA

Müjdat Gezen'in 70'inci sanat yılı töreni, Harbiye'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşti. Gezen'in eski öğrencisi oyuncu İlker Ayrık'ın sunuculuğunu yaptığı törene; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, iş adamı Rahmi Koç, tarihçi İlber Ortaylı, gazeteci Uğur Dündar, oyuncular Haldun Dormen, Demet Akbağ, Mehmet Alabora, Zihni Göktay, Şevket Çoruh, Nevra Serezli, Ezgi Mola, Birce Akalay, şarkıcı Nilüfer, Fatih Ürek, Yonca Evcimik ile birlikte Gezen'in kızı Elif Gezen, eşi Leyla Turgut ve birçok ünlü isim katıldı.

Etkinlik, yönetmenliğini Gökmen Ulu'nun yaptığı, Müjdat Gezen'in hayatını anlatan belgesel filmle başladı. Belgeselde yer alan Yeşilçam dönemine ait görüntüler, izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Kızı Elif Gezen tarafından davet edilen Müjdat Gezen, alkışlarla sahneye geldi. Gezen, sahnede jübile konuşması yaptı. Müjdar Gezen

"ÇİLESİNİ DE ÇEKTİK, SEFASINI DA SÜRDÜK ARTIK DİNLENME ZAMANI" Müjdat Gezen, "Hani bir kaydırak vardır ya çocuk parklarında, küçük çocuklar o merdivenleri dakikalarca çıkar, sonra o kaydıraktan bir iner, bir iki saniyede biter. Ben o kaydırağın tam başındaki adamım şimdi. Oradan inişe böyle hızla geçiyorsun. Yoruldum, dinleneyim. Öğrencilerimle oyun koyarım sahneye, onlar oynarlar. Ben seyrederim, yazarım, onlar oynarlar ama artık sahneye çıkacak gibi hissetmiyorum kendimi. Bu gece kızımla beraber en son oynadığımız oyun, baba-kızdan bir bölüm oynuyoruz. Sonra hadi bana eyvallah. Ustalara, bana emeği geçen herkese, bu halka çok teşekkür ediyorum. Bu zor bir meslek, çileli bir meslek. Çilesini de çektik, sefasını da sürdük. Şimdi artık dinlenme zamanı. Gün gelir bir dizide oynarız, bir şey yaparız ufak ufak. Ama bu yorgunlukla biraz da dinlenmek istiyorum" dedi. Müjdat Gezen ile kızı Elif Gezen

"SANATÇININ ÖNEM KAZANDIĞI TOPLUM GELİŞMİŞTİR" Tören öncesi konuşan Kılıçdaroğlu, "Sanatın ve sanatçının değerini her toplumun, tüm katmanlarıyla bilmesi gerekir. Müjdat Gezen'i bize güldüren sanatçı olarak tanıttılar ama, izlerken duygulandığımız anlar da oldu. Dolayısıyla sanatçı bizi güldüren, ağlatan, düşündüren değerli bir insandır ve dolayısıyla, sanatın ve sanatçının önem kazandığı her toplum bir anlamda gelişmiş toplumdur" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

"HEPMİZ BİR AN GEÇMİŞE GİTTİK" Müjdat Gezen'in öğrencisi de olan oyuncu Demet Akbağ, "Yetiştirdiği pek çok öğrenci, bildiğim, bilmediğim, hepimiz bir an geçmişe gittik. Muhteşem bir sanat geçmişi var Müjdat Gezen'in, insanlığı, dostluğu, ağabeyliği, babalığıyla. Belgeseli de ağlaya ağlaya izledik burada. Ben de bir dönem öğrencisi olduğum için ve aynı sahneyi de paylaştığım için çok şanslı sayıyorum kendimi" dedi. Demet Akbağ

"HEPMİZ BİR AN GEÇMİŞE GİTTİK" İş insanı Rahmi Koç, "Her zaman takdir ettiğimiz büyük sanatkarın, memlekete ve sahneye çok önemli faydaları oldu. 70 yıl dile kolay, kendisini huzurunuzda tebrik ediyorum" dedi. Haldun Dormen "70'İNCİ SANAT YILINI KUTLAMAK BANA BÜYÜK BİR MUTLULUK VERDİ" Tiyatrocu Haldun Dormen, "Okulunda bir süre ders vermiştim, daha çok beraber çalışma fırsatımız olsun isterdim. Bir iki filmini yönetmiştim. Çok sevdiğim, saydığım bir insan, 70'inci sanat yılını kutlamak bana büyük bir mutluluk verdi" ifadelerini kullandı. Tarihçi İlber Ortaylı da "O karikatürü gerçek hayatta tiyatral hale getiren biri. En unutamadığım anlarından, meddahlıklarından biri rahmetli Çetin Altan'ın taklididir. Klasik ve geleneksel tiyatroyu da yapmış, ikisini birleştiren, önemli tiplemeler bırakan bir insan. Bunun dışında ise iyi bir eğitimci, insan yetiştirmek, bizim dallarımızda, sanatta, bilimde çok önemli" şeklinde konuştu. Tören, Müjdat Gezen Sanat Merkezi öğrencilerinin gösterisi ile sona erdi. Fotoğraflar: DHA, AA