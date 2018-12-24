Müjdat Gezen kimdir? sorusunun cevabı, en çok araştırılanların arasında yer alıyor. Peki; Müjdat Gezen kimdir? İşte, Müjdat Gezen ile ilgili merak edilen detaylar...

MÜJDAT GEZEN KİMDİR?

29 Ekim 1943 yılında İstanbul Fatih'de doğdu. Sahneye ilk kez 1953 yılında Hırka-i Şerif İlköğretim Okulu'nda ilk piyesinde çıktı. Aynı yıl Doğan Kardeş çocuk dergisinde şiirleri yayımlandı. Yine bu yıllarda İstanbul Radyosu Çocuk Kulübü'nde mikrofonla tanıştı.

1956-57 yıllarında çeşitli amatör tiyatro topluluklarında rol aldı ve 1960 yılında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları' nda profesyonel oldu. Aynı yıl Vefa Lisesi'ni bitirdi. 1961 yılında İstanbul Belediyesi Konservatuvarları Tiyatro Bölümü'ne girdi. 1962 yılında ilk filmini çevirdi.

Gezen, 1963 yılında ilk özel tiyatro çalışmasını yaptı. Münir Özkul ve Muammer Karaca Tiyatroları'na girdi. 1963-64 yıllarında sanat dergilerinde şiirleri çıktı. 1964-1966 yılları arasında askerlik yaptı ve oyun yazma denemelerinde bulundu. 1966 yılında Ulvi Uraz Tiyatrosu'na girdi. 1967 yılında arkadaşlarıyla birlikte Halk Oyuncuları'nı kurdu. 1968 yılında ilk kez kendi özel tiyatrosunu açtı ve aynı sezon İstanbul Tiyatrosu'nda çalıştı.

1970 yılında sahne çalışmaları ve film çalışmalarında ve aynı zamanda TV çalışmalarında bulundu. Aynı yıl Elif adlı kızı dünyaya geldi. Gazete ve dergilerde yazdı. 1975 yılında ilk kitabı yayımlandı.1999 yılı itibarıyla 28 yayımlanmış kitabı vardır. Ayrıca, ilkokul Türkçe kitaplarında yazıları mevcuttur[kaynak belirtilmeli]. 1982 yılında bir yayınevi kurdu. Yine aynı yıl İstanbul Belediye Konservatuvarı ve sonradan İ.Ü. Devlet Konservatuvarı'nda Türk Tiyatrosu öğretmenliği yaptı.

Aynı yıl, yazar arkadaşı Kandemir Konduk'la birlikte "Güldürü Üretim Merkezi"'ni kurdu ve büyük gazetelerde mizah sayfası yönetti. 1991 yılında MSM'yi kurdu. 1992 yılında "MSM Ormanı"'nı kurdu. 1995 yılında Hamlet Efendi adlı oyunu ödül aldı ve Devlet Tiyatroları'nda oynandı. 1996-1998 yılları arasında Cumhuriyet gazetesinde yazdı. 1997 Devlet Tiyatroları'nda oyun yönetti. Aynı yıl Babam adlı oyunu ödül aldı. 1998 yılında ilk kez adını taşıyan tiyatrosunu kurdu. Yüz civarında filmde, elli civarında oyunda, binden fazla radyo ve TV Skecinde rol aldı, bunların bir bölümünü yazdı ve yönetti.

Müjdat Gezen aynı zamanda şair. 74 adet şiirden oluşan "Şiirim geldi bırakın beni" isimli bir albümü var. Albümde kendisiyle birlikte Savaş Dinçel, Mustafa Alabora, Perran Kutman, Ali Poyrazoğlu, Rutkay Aziz ve Sunay Akın gibi isimler yer alıyor. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kurmuştur. Kasım 2007'den beri UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi'dir.

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:

1881 (oyun) : Müjdat Gezen - Müjdat Gezen Tiyatrosu - 2012

Mustafam Kemalim : Tuncer Cücenoğlu - Müjdat Gezen Tiyatrosu - 2010

Aptal (oyun) : Müjdat Gezen - Müjdat Gezen Tiyatrosu

Sınıf Bunad : Müjdat Gezen - Müjdat Gezen Tiyatrosu - 2007

Hamlet : William Shakespeare - Müjdat Gezen Tiyatrosu - 2006

Yedi Kocalı Hürmüz : Sadık Şendil - Yayla Sanat Merkezi - 1999

Hababam Sınıfı : Rıfat Ilgaz - Yayla Sanat Merkezi - 1998

Hamlet Efendi : Müjdat Gezen - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1996

Srsem Kocanın Kurnaz Karısı : Haldun Taner - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1996

Artiz Mektebi : Müjdat Gezen\Kandemir Konduk - Şan Tiyatrosu - 1987

Vatan veya Memleket : Sadık Şendil\Muzaffer İzgü\Umur Bugay - Müjdat Gezen Tiyatrosu - 1978

Palyaço (oyun) : Müjdat Gezen - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1977

Rol aldığı film ve diziler:

Yedi Kocalı Hürmüz

Denizciler Geliyor

Zilli Nazife

Kader

Eşkiya Halil

Berduş

Erkek Fatma

Cafer Bey

Kara Gözlüm

Vur Patlasın Çal Oynasın

Ateş Parçası

Hasret

Mıstık

Sürgünden Geliyorum

Yalnız Değiliz Gülüm

Yavru ile Katip Yavru

Aşk Sepeti

Rüyalar Gerçek Olsa

Aman Ne Gırgır

Palavracılar

Uyanık Kardeşler

Adamını Bul

Aptal Şampiyon

Hababam Taburu

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