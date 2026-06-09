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        Haberler Magazin Müjdat Gezen: Volkan Konak gibi gitmek istiyorum

        Müjdat Gezen: Volkan Konak gibi gitmek istiyorum

        83 yaşındaki Müjdat Gezen, "Emekli olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Sahnede, rahmetli Volkan Konak gibi 'Allahaısmarladık' demek istiyorum" yanıtını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 10:42 Güncelleme:
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        "Volkan Konak gibi gitmek istiyorum"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Müjdat Gezen, "Yedi Kocalı Hürmüz" oyunu öncesi Harbiye'de görüntülendi.

        Gazeteciler ile sohbet eden 83 yaşındaki sanatçı, "Emekli olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Allah izin verdikçe tiyatroya devam etmek istiyorum, sahnede rahmetli Volkan Konak gibi 'Allahaısmarladık' demek istiyorum" yanıtını verdi.

        Ünlü şarkıcı Volkan Konak, 31 Mart 2025'te Ramazan Bayramı'nın ilk günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

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        #volkan konak
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