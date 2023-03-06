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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müjde Ar babaanne oldu

Müjde Ar'ın 2021'de kaybettiği kardeşi Mehtap Ar'ın oğlu Söz Ar baba oldu. Ünlü oyuncu, müjdeli haberi Defne bebek ile çekilen fotoğrafıyla duyurdu

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  • Müjde Ar'dan sevindiren haber! Müjde Ar babaanne oldu - Magazin haberleri

    Müjde Ar, 2021'de kardeş acısıyla sarsılmıştı. Kardeşi Mehtap Ar, akciğer kanseri nedeniyle 10 Nisan'da hayata veda etmişti. 
  • Müjde Ar'dan sevindiren haber! Müjde Ar babaanne oldu - Magazin haberleri

    Baba olan Mehtap Ar'ın oğlu Söz Ar, kızına Defne adını verdi.
  • Müjde Ar'dan sevindiren haber! Müjde Ar babaanne oldu - Magazin haberleri

    Yeğeni Söz Ar'ı "Oğlum" şeklinde tanımlayan 68 yaşındaki Müjde Ar, Defne bebek ile çekilen fotoğrafını paylaştı.  
  • Müjde Ar'dan sevindiren haber! Müjde Ar babaanne oldu - Magazin haberleri

    "KARDEŞİMİN MANGAL GİBİ BİR YÜREĞİ VARDI"

    Müjde Ar, kız kardeşini kaybettiği zaman "O bizim her şeyimizdi, neşemizdi, kanımız, canımızdı... Üç ay birlikte çok ağır bir süreç geçirdik. 8 Ocak'ta yattığından, vefat ettiği 10 Nisan'a kadar bize hiçbir şey hissettirmemeye çalıştı. Mangal gibi bir yüreği vardı benim kardeşimin. Oğlu üzülmesin, ben üzülmeyeyim diye en ağır durumda bile 'Bir şeyim yok' dedi. Bir gün içinde bütün organları dayanamadı ve gece 03:20'de kaybettik. Tabii herkesin yakını için ölüm çok çok acı ama Mehtap o kadar renkli, o kadar sade, o kadar insancıl bir kişilikti ki... Onsuz bir hayata alışmak çok zor olacak" ifadelerini kullanmıştı.
  • Müjde Ar'dan sevindiren haber! Müjde Ar babaanne oldu - Magazin haberleri

    "ONLARIN KALBİNDE YAŞAMAYA DEVAM EDECEK"

    Söz Ar ise annesinin Türkiye'nin dört bir yanını gezerek, çocuklara tiyatro sevgisi aşıladığını anlatmıştı.

    Söz Ar, "Buna da dayanamaz' derken, ona bile dayandı. Milyonlarca çocuğun kalbine dokunmuş, bedava tiyatro yapmış, oradan oraya gitmiş, gitmediği ilçe bırakmayan biriydi annem. Ben de onunla gittim. O YİBO'daki (Yatılı Bölge Okulları) çocuklara dokundu. Onların kalbinde yaşamaya devam edecek" diye konuşmuştu. 

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