Müjde Uzman: O yarışmaya neden girdiğimi bile hatırlamıyorum

"ÜLKEDE GÜNDEM ÇOK HIZLI DEĞİŞİYOR"

Röportaj Adam olarak tanınan Mahsun Karaca, Youtube videoları hakkında "Ülkede çok hızlı gündem değişiyor. Şu an Twitter'a girelim 10 tane olay çıkarırız. İlginç ilginç olaylar var. Bir şey yazmamıza da gerek yok. Var olan bir haber önümüze geliyor. Biz onu biraz daha uyarlayıp insanlara sunuyoruz" dedi.

Argoya karşı bakış açısını dile getiren Mahsun Karaca, "Argoyu seviyorum. Rol aldığım 'İllegal Hayatlar'ın 3 - 4 yerine var. Küfür hayatın bir gerçeği hayatın içinde var. Hayatın bu kadar içinde olan bir şeyin mizahı olmalı diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.