Münir Özkul anılıyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Münir Özkul, ölümünün 3'üncü yılında anılıyor.

5 Ocak 2018'de 93 yaşındayken vefat eden Münir Özkul, demans ve kronik obstrüktif akciğer hastalığıyla mücadele ediyordu.

Münir Özkul, 1939'da Bakırköy Halk Evi'nde başladığı tiyatro kariyerinde Ses Tiyatrosu, Küçük Sahne, İstanbul Şehir Tiyatroları, Ankara devlet Tiyatrosu, Bulvar Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu ve Orta Oyuncular'da sahnelenen onlarca oyunda binlerce kez sahneye çıktı. Sinema kariyeri boyunca ise 208 filmde rol alan Münir Özkul, 'Mahmut Hoca', 'Yaşar Usta', 'Derviş', 'Rıza', 'Kazım' ve 'Emin' gibi birçok karakteri fenomen haline getirdi.

5 kuşağın da sevgisini ve saygısını kazanan Münir Özkul, kazandığı birçok ödülün yanı sıra 1998'de 'Devlet Sanatçısı' payesine, 2015'te ise Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.