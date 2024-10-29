M.United'ta Ruben Amorim dönemi
İngiltere Premier Lig'de istediği sonuçları alamayan Manchester United'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim oldu.
İngiliz ekibi Manchester United, Erik Ten Hag'tan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Ruben Amorim'le anlaştıklarını açıkladı.
İngiliz ekibi Amorim için Portekiz temsilcisine 10 milyon euro bonservis ödeyecek. Teknik direktörlüğe 2018'de Casa Pia takımında başlayan Ruben Amorim, daha sonra Braga B takımına geçti. Aralık 2019'da Braga'nın A takımına getirilen 39 yaşındaki çalıştırıcı, takımına Portekiz Lig Kupası'nı kazandırdı. Amorim, Mart 2020'de Sporting Lizbon'un başına getirildi.
Genç teknik adam, Lizbon ekibiyle 2 Portekiz Ligi şampiyonluğu, 2 Lig Kupası ve 1 Portekiz Süper Kupası kazandı.