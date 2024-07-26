Munzur Dağları'ndaki Şahintaşı Buzulu doğaseverlerin yeni rotası oldu

"2015 yılında keşfedilen bu buzulu merak edip gezi etkinliği organize ettik. Sabah saat 05.00'te Ovacık ilçe merkezinden yola çıktık ve yaklaşık bir saat süren araçlı seyahatimizin dışında 9 saat yürüyüp buzula ulaştık. Küresel ısınmanın Munzur Dağları üzerindeki etkisini de görmek istedik. Bir ay sonra tekrar buraya geleceğiz ve önümüzdeki 5 yıl boyunca da buzula gelmeyi düşünüyoruz. İklim değişikliğinin Munzur Dağları özelindeki etkilerini araştırmaya çalışacağız."

Yılmaz, 5 kişilik ekiple zorlu parkurları aştıklarını aktararak, "Yolculuğumuz yorucuydu ama bir o kadar da güzeldi. Dağlarda bozayılarla ve dağ keçileriyle karşılaştık. Hareket ettiğimiz yollarda birkaç buzul gölünü de görme fırsatımız oldu" ifadelerini kullandı.