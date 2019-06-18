Müracaat kelimesinin anlamı nedir? sorusu sıklıkla soruluyor. Kelimenin TDK'daki anlamı kadar doğru yazılışı araştırılıyor. Müracat mı, müracaat mı? İşte Türk Dil Kurumu'na göre müracaat kelimesinin detayları...

MÜRACAT MI, MÜRACAAT MI?

TDK sözlüğünde müracat kelimesi yer almıyor. Kelimenin doğru yazılışı müracaat şeklinde.

MÜRACAAT NEDİR?

Arapça murācaʿat kelimesinden Türkçe'ye geçen müracaat kelimesinin TDK'daki anlamı, başvuru, danışma ve herhangi bir eserden yararlanma.

Müracaat kelimesinin cümle içerisinde kullanımı: "Bize daha önce yapmış olduğunuz müracaatla evlenmek istediğinizi bildirmişsiniz." - Çetin Altan