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TDK şuan: Şuan birleşik mi yazılır? Şu an ayrı mı yazılır?

Şuan birleşik mi yazılır? Şu an ayrı mı yazılır? soruları sözcüğün doğru yazılışını merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki TDK doğru yazım şeklini nasıl veriyor. İşte "şuan" TDK yazım kurallarına göre doğru yazım şekli

şuan

Şuan kelimesi birleşik mi, ayrı mı yazılır? yazım kurallarına önem veren vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türk Dil Kurumu'na göre ise iki kelimede anlamını yitirip başka bir ismin yerine kullanılırsa sözcük bitişik yazılır. Birleşme esnasında kelimelerden hiçbiri anlam değişikliğine uğramamışsa bu sözcükler ayrı yazılır. İşte şu an kelimesinin yazım şekli.

ŞUAN MI, ŞU AN MI?

TDK sitesinde sözlükten arama yaptığımızda şuan kelimesi sözlükte bulunmamaktadır.

TDK'da kelimenin doğru yazımı "şu an" şeklinde ayrı yazılır. 

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