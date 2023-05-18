Muradiye Şelalesi 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak tescillendi

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AA

Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, yılın her döneminde ayrı bir güzelliğe bürünerek yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken şelalenin, kentin simgesi haline geldiğini söyledi.

Şelaleyi her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini belirten Aydoğan, şunları kaydetti:

"Muradiye Şelalesi, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' ve 'Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak tescil edildi. İlimizin doğal güzelliklerinden biri olan şelaleyle ilgili alınan karar halkımızı sevindirdi. Şelalenin korunması ve geliştirilmesi için biz de elimizden geleni yapacağız. Gerekli desteği vereceğiz. Kararın ilimize hayırlı olmasını dilerim."

Vatandaşlardan Kadir Yaşar ise şelalenin, kentin turizminin gelişmesine katkı sağladığını ifade etti.

Şelalenin doğal sit alanı olarak tescillenmesi kararına çok sevindiklerini anlatan Yaşar, "Buraya daha çok ziyaretçi gelecek. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Muradiye Şelalesi, herkesin görmesi gereken bir yer" diye konuştu.