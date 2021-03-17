Son olarak şarkıcı Murat Dalkılıç ile uzun birliktelik yaşayan Hande Erçel'in ismi bir ara rol arkadaşı Kerem Bürsin ile anılmıştı. Şimdi de Murat Akdoğan ile gözlerden uzak bir birliktelik yaşadığı iddia ediliyor.

MURAT AKDOĞAN KİMDİR?

Hande Erçel ile adı anılan Murat Akdoğan cemiyet hayatında bilinen bir isim. Muratcan Akdoğan’ın ablası Cansın Hacısoylu’da aynı zamanda Murat Dalkılıç'ın arkadaşı olduğunu biliniyor. Muratcan Akdoğan'ın yıllarca önce yarıştığı karting otomobil sporları junior kategorisinde şampiyonluğu var.