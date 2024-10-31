Murat Boz, İzmir'e taşınıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında İzmir'de sahne alan Murat Boz, İzmir'e taşınacağını açıkladı
İstanbul'u terk eden ünlüler kervanına ünlü şarkıcı Murat Boz da katıldı.
Murat Boz, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserinde İzmirliler ile buluşmuştu. Boz, konser esnasında hayranlarına İzmir'e taşınmayı planladığını açıkladı.
Son dönemlerde İzmir'e taşınan bazı ünlü isimler şöyle;
Doğa Rutkay Kamal ile eşi Kerimcan Kamal da İstanbul'u terk ederek 2024'te İzmir'in Urla ilçesine yerleşti.