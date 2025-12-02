Habertürk
        Murat Cemcir'den haber var

        Murat Cemcir'den haber var

        Geçtiğimiz cuma günü iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırılan Murat Cemcir, yoğun bakımdan çıktı

        Giriş: 02.12.2025 - 11:46 Güncelleme: 02.12.2025 - 12:54
        Sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
        Geçtiğimiz cuma günü evinde rahatsızlanan Murat Cemcir, Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırılmıştı. 49 yaşındaki oyuncunun iç kanama geçirdiği öğrenilmişti.

        4 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Murat Cemcir'den iyi haber geldi. Oyuncunun yoğun bakımdan çıkarıldığı, tedavisine normal odada devam edeceği belirtildi.

        #Murat Cemcir
