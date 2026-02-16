Canlı
        Murat Dalkılıç: Annem sahnede altıma yaptığımı zannetti

        Murat Dalkılıç: Annem sahnede altıma yaptığımı zannetti

        Murat Dalkılıç, geçtiğimiz yıl verdiği bir konserdeki görüntülerinin sosyal medyada yeniden gündem olmasının ardından annesinin kendisini arayıp endişelendiğini belirterek, "Sahnede altıma yaptığımı zannetmiş üzülmüş" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2026 - 13:46 Güncelleme: 16.02.2026 - 13:46
        "Annem altıma yaptığımı zannetmiş"
        Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın bir konserine ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

        Sahne performansı sırasında pantolonunun arka kısmındaki belirgin ıslaklık, izleyicilerin dikkatinden kaçmadı ve kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

        Konuya açıklık getiren şarkıcı, görüntülerin geçtiğimiz yıl yaz döneminde gerçekleştirdiği bir konsere ait olduğunu söyledi. Görüntülerin yeniden gündem olmasının ardından annesinin kendisi için endişelendiğini ve aradığını söyleyen Murat Dalkılıç, şu ifadeleri kullandı: "Ya hakikaten alemsiniz. Annem aradı; sahnede altıma yaptığımı zannetmiş, üzülmüş. 'Evlat işte 40 yaşından sonra bile altına yapabilir sonra hiçbir şey yokmuş gibi oynamaya devam eder.' O geçen yaz Ağustos'ta Antalya sıcağında çekilmiş bir video, hava 50 derece."

        #Murat Dalkılıç
