Murat Dalkılıç: Annem sahnede altıma yaptığımı zannetti

Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın bir konserine ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Sahne performansı sırasında pantolonunun arka kısmındaki belirgin ıslaklık, izleyicilerin dikkatinden kaçmadı ve kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Konuya açıklık getiren şarkıcı, görüntülerin geçtiğimiz yıl yaz döneminde gerçekleştirdiği bir konsere ait olduğunu söyledi. Görüntülerin yeniden gündem olmasının ardından annesinin kendisi için endişelendiğini ve aradığını söyleyen Murat Dalkılıç, şu ifadeleri kullandı: "Ya hakikaten alemsiniz. Annem aradı; sahnede altıma yaptığımı zannetmiş, üzülmüş. 'Evlat işte 40 yaşından sonra bile altına yapabilir sonra hiçbir şey yokmuş gibi oynamaya devam eder.' O geçen yaz Ağustos'ta Antalya sıcağında çekilmiş bir video, hava 50 derece."