Murat Dalkılıç'tan Arda Turan ve Berkay Şahin açıklaması

Şarkıcı Murat Dalkılıç, Hande Erçel'le yaşadığı ayrılığı ve Arda Turan ve Berkay Şahin'in kavgasının ardından Berkay'la yaşadığı küslüğü anlattı. Dalkılıç, "Bu mevzu benimle alakalı değildi. Ben üzüldüğümü de söyledim. Bunlar böyle magazin arasında konuşulacak mevzular değil. Arada kalacak insan da ben değilim" dedi