Basın mensuplarının konser öncesinde sorularını yanıtlayan Murat Dalkılıç, “İki senedir yeni albüm yapmıyorum ve yeni bir şeyler yapmadan Harbiye’de çıkmak istemedim. 1.5 senedir üstünde çalıştığım albümümü 30 Ağustos konserine özel çıkarmak istedim ama yetişmedi. Yeni albümü çok kısa bir süre sonra hayranlarımla buluşturacağım. Bu sene Rap müziğe sevgi seli var, bende o yüzden çocukluğumdan beri hayranı olduğum Cartel grubunun şarkılarını söylemek istedim. Sonra birden neden Cartel’i çağırmıyoruz fikrinden yola çıkarak, konsere Erci E.’yi davet ettik. Çocukken kolyesini takıp dolaştığım kişiyle bugün aynı sahneyi paylaşacağım için çok heyecanlıyım. Ayrıca bugün 30 Ağustos kendi onurumuzu sahiplendiğimiz bir gün, 5000 kişiyle beraber bayramı kutlayacağız” dedi.

Hayranlarının ve tüm Türkiye’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak konsere başlayan Dalkılıç, sevilen şarkılarının yanı sıra akustik performansıyla da dikkatleri üzerine çekti. 17 senedir sahnelerde olduğunu ve kendine ait şarkılar yaptığını anlatan Dalkılıç, “ Bu 17 senede neler yaşamışız diye, bol bol tüm şarkılarımı söyleyemeye çalışarak, müzik severleri eski günlere götüreceğim. Herkes eski şarkıların çok güzel olduğunu söyler, bence de eski şarkılar çok daha güzel. Bu akşamki konserde hayranı olduğum çok değerli bir isim ile aynı sahneyi paylaşacağım” dedi.

Kendisini dinlemeye gelen seyircilere tek tek teşekkür eden Dalkılıç, Beyazıt Öztürk’ten duyduğu “İnsanların vakitleri değerli şey, eğer sana zaman ayırıyorlarsa orada hakkını vermen lazım” diyerek kendisine zaman ayıran herkesin çok değerli olduğunu söyledi.

İlk yarının finalinde Cartel grubunun efsane ismi Erci E ile Cartel isimli şarkıya düet yapan Dalkılıç, “Çocukluğumdan beri rap müziğine ilgi duydum. Çok şanslıyım hayranı olduğum, tişörtlerini giydiğim grup ile aynı sahneyi paylaşıyorum. Benim için bu konser çok özel ve güzel bir anı olacak. Erci E. bu konser için bizi kırmayıp Almanya’dan geldi” dedi.

Sahneyi kısa bir süreliğine Erci E’ye bırakan Dalkılıç, rap müziğinin ustası Erci E.’nin yeni şarkısıyla hayranlarını buluşturdu. Bu sene 25. yılını doldurduğunu söyleyen Erci E. “Murat Dalkılıç’a beni yeniden böyle anlamlı bir günde ve böyle güzel bir ambiyansta sizlerle buluşturduğu için teşekkür ederim” diye konuştu. Yeni şarkısını ilk kez söyleyen Erci E. ‘Bu işin ustası geri geldi’ diyerek rap şarkıcılarına atıfta bulundu.”

Önümüzdeki günlerde çıkarmaya hazırlandığı yeni albümü ‘Afeta’dan da ‘Yabancı’ ve ‘Müjgan’ şarkılarını Harbiye konserinde ilk kez müzik severlerle buluşturan Dalkılıç, seyircilerden tam not aldı. Dalkılıç, yeni şarkısı Müjgan’ı Hande Erçel için yazdığını söyleyerek, sevgilisinin elini tutup, gözlerine bakarak şarkıyı söyledi.

Konserde Emre Erdemoğlu imzalı 2 kostüm giyen Dalkılıç, konserin ikinci kısmında yeni şarkısı Makbule’yi ilk kez dinleyicileriyle buluşturdu. Murat Dalkılıç’ı dinlemeye gelenler arasında Hande Erçel, Gökhan Alkan, Bensu Soral, Hakan Baş, Dicle Olcay, Burcu Özberk, Serenay Aktaş, Gamze Erçel, Ümit Kantarcılar, Bestem Su Özdemir, Cihan Şensözlü, Sinan Çiftçi ve Selma Çilek Çiftçi yer alırken, gecede 5.000 kişilik harbiye korosuyla şarkılarını seslendirdi.