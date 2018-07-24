İddiaya göre, kendisini müziğe kaptıran ve sahnede zıplayan popçu, altındaki zeminin çökmesiyle birlikte sahnenin altına düştü. Bu görüntüler sosyal medyada 'Murat Dalkılıç'ın zor anları' başlığıyla yayıldı.

SEVENLERİNİ KORKUTTU

Kısa sürede hızla yayılan video Murat Dalkılıç’ın sevenlerini korkuttu. Murat Dalkılıç, olay videoyu izledikten sonra sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ünlü şarkıcı "Bu ben değilim… Utanmayın ama siz… Bunu yapanlara dava açacağım" dedi.

İşte o video:

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