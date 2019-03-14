Aktif olarak Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini yürüten Murat Erkan, vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Dünyanın sayılı üniversiteleri arasında yer alan Harvard'da Stratejik Pazarlama Programı eğitimi alan Murat Erkan, aynı zamanda Türkiye'nin ilk "Sistem Mühendisi" olarak görev yapmıştır. Peki, Murat Erkan kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte, Murat Erkan'ın hayatına dair detaylar...

MURAT ERKAN KİMDİR?

Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Murat Erkan, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Telekomünikasyon Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 2010 yılında Harvard Business School’da Stratejik Pazarlama Programını tamamlamıştır. Profesyonel iş hayatına Toshiba’da başlayan Murat Erkan, Biltam Mühendislikte Uygulama Mühendisi olarak görev almış, ardından Türkiye’nin ilk “Sistem Mühendisi” olarak Cisco Türkiye’de görev yapmıştır.

Cisco Systems’da Teknoloji, Satış, İş geliştirme ve Kanal yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır. 2006 yılından itibaren Aneltech’de Telekom, Mobil, ICT, savunma sanayi ve endüstriyel ürünler sektörlerine yönelik çözümlerin İş Birim Yöneticiliği görevini sürdüren Murat Erkan Haziran 2008’de Turkcell’e Superonline Genel Müdürü olarak katılmıştır. Murat Erkan Aralık 2015 itibarıyla Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.