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        Haberler Gündem Güncel Murat Kanyonu'nda buz sarkıtları | Son dakika haberleri

        Murat Kanyonu'nda metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu

        Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Murat Kanyonu'nda soğuk havanın etkisiyle metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 14:46 Güncelleme: 08.02.2025 - 14:46
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        Murat Kanyonu'nda buz sarkıtları
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        Ağrı'daki Murat Kanyonu'nda soğuk havanın etkisiyle metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu.

        Diyadin ilçesi merkezinde bulunan kanyon, sahip olduğu doğal güzellikleriyle yaz ayları başta olmak üzere yılın her dönemi ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Kilometrelerce uzunlukta olan ve içerisinde doğal güzellikleri barındıran kanyon, kışın karla kaplı manzarasıyla ayrı güzelliğe bürünüyor.

        Zorlu kış şartlarının yaşandığı bölgede yer alan kanyonun sarp kayalıklarında soğuğun etkisiyle metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu.

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