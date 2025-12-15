Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Murat Kılıç: Bu saatten sonra Beşiktaş ile uğraşmaktan vazgeçsinler - Beşiktaş Haberleri

        Murat Kılıç: Bu saatten sonra Beşiktaş ile uğraşmaktan vazgeçsinler

        Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, son haftalarda yaşanan hakem ve VAR uygulamalarının Beşiktaş camiasını ciddi şekilde rahatsız ettiğini belirterek, "Bu saatten sonra Beşiktaş ile uğraşmaktan vazgeçsinler. Sabrımızı zorlamasınlar" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 10:58 Güncelleme: 15.12.2025 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Beşiktaş ile uğraşmaktan vazgeçsinler!"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, Trabzonspor karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Maçın skorundan memnun olmadıklarını ifade eden Kılıç, sahada mücadele eden futbolcuları tebrik ederken, özellikle VAR hakemlerinin müdahalelerine dikkat çekti.

        Beşiktaş’a yönelik haksız uygulamaların artık kabul edilemez noktaya geldiğini vurgulayan Kılıç, federasyon ve Merkez Hakem Kurulu ile yapılan görüşmeleri de hatırlattı.

        Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Skordan mutlu değiliz. Oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Buradan VAR hakemine sesleniyoruz. Güç transferi olmayan bir yerde VAR hakemi kurallara göre hakemi çağıramaz. Biz hakemin sahadaki vereceği her türlü karara saygılıydık. Geçtiğimiz haftalarda olması gereken, çağrılması gereken pozisyonlarda çağrılmıyor. Bizim oyunumuz biraz iyi olduğunda hemen oyunu nasıl kıracaklarına çok güzel karar veriyorlar. Geçen hafta başkanımız, federasyona ve MHK Başkanı'na gitti. Orada VAR hakemlerinin yabancı olması gerektiğini dile getirdi. Ne kadar haklı olduğumuzu burada görüyorsunuz. Eğer VAR hakemi kurallara göre hareket etmiş olsaydı pozisyon ne olursa osun ona göre hareket edecekti. Beşiktaş’a yapılan haksızlıklara ‘dur’ deme zamanı geldi. Biz ödeyeceğimiz bedeli ödedik. Bu saatten sonra Beşiktaş ile uğraşmaktan vazgeçsinler. Sabrımızı zorlamasınlar. Bütün oyuncularımızın motivasyonunu kırıyorlar. Bu şekilde hareket etmeye devam ederlerse biz de gerekeni yapacağız."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Atlı kızaklar ve kar motorları hazırlandı... Eşsiz güzellik buz tuttu!
        Atlı kızaklar ve kar motorları hazırlandı... Eşsiz güzellik buz tuttu!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        15 hesaba erişim engeli
        15 hesaba erişim engeli
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Sydney'deki silahlı saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi
        Sydney'deki silahlı saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Ucuz ihya için son 2 hafta
        Ucuz ihya için son 2 hafta
        İki grup kavgaya girdi... Kardeş yaralandı ağabeyi öldürüldü!
        İki grup kavgaya girdi... Kardeş yaralandı ağabeyi öldürüldü!
        Türkiye dünyadan hızlı 'elektrikleniyor'
        Türkiye dünyadan hızlı 'elektrikleniyor'
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        Yeni yıla kim daha erken, kim daha geç giriyor?
        Yeni yıla kim daha erken, kim daha geç giriyor?
        Gıda güvenliği için B-Reçete uygulaması başlıyor
        Gıda güvenliği için B-Reçete uygulaması başlıyor
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        Aylık 1.8 milyar lira daha az ödeme
        Aylık 1.8 milyar lira daha az ödeme