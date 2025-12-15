Murat Kılıç: Bu saatten sonra Beşiktaş ile uğraşmaktan vazgeçsinler

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, Trabzonspor karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Maçın skorundan memnun olmadıklarını ifade eden Kılıç, sahada mücadele eden futbolcuları tebrik ederken, özellikle VAR hakemlerinin müdahalelerine dikkat çekti.

Beşiktaş’a yönelik haksız uygulamaların artık kabul edilemez noktaya geldiğini vurgulayan Kılıç, federasyon ve Merkez Hakem Kurulu ile yapılan görüşmeleri de hatırlattı.

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Skordan mutlu değiliz. Oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Buradan VAR hakemine sesleniyoruz. Güç transferi olmayan bir yerde VAR hakemi kurallara göre hakemi çağıramaz. Biz hakemin sahadaki vereceği her türlü karara saygılıydık. Geçtiğimiz haftalarda olması gereken, çağrılması gereken pozisyonlarda çağrılmıyor. Bizim oyunumuz biraz iyi olduğunda hemen oyunu nasıl kıracaklarına çok güzel karar veriyorlar. Geçen hafta başkanımız, federasyona ve MHK Başkanı'na gitti. Orada VAR hakemlerinin yabancı olması gerektiğini dile getirdi. Ne kadar haklı olduğumuzu burada görüyorsunuz. Eğer VAR hakemi kurallara göre hareket etmiş olsaydı pozisyon ne olursa osun ona göre hareket edecekti. Beşiktaş’a yapılan haksızlıklara ‘dur’ deme zamanı geldi. Biz ödeyeceğimiz bedeli ödedik. Bu saatten sonra Beşiktaş ile uğraşmaktan vazgeçsinler. Sabrımızı zorlamasınlar. Bütün oyuncularımızın motivasyonunu kırıyorlar. Bu şekilde hareket etmeye devam ederlerse biz de gerekeni yapacağız."