Murat Övüç kimdir, nereli ve kaç yaşında? Soruları magazin gündemine oturdu. Sosyal medya fenomeni Murat Övüç katıldığı bir YouTube kanalında mal varlığını açıkladı.

MURAT ÖVÜÇ'ÜN MAL VARLIĞI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ!

Çok güzel paralar kazandığını ve dağıttığını söyleyen Övüç, "Bu çok hoşuma gidiyor. Şimdi 12 evim, 4 arabam var. Rezidansta yaşıyorum, Göktürk'te havuzlu villam var. Artık daha ne isteyeyim. Şu anda bütün imkanlara sahibim. Rezidans istiyordum oldu, havuzlu villa istiyordum oldu. Anneme bir ev bir yazlık istiyordum ikişer tane aldım, oğlumun hem BMW'si hem Mercedes'i var. Yani ne yapayım daha" ifadelerini kullandı.

MURAT ÖVÜÇ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Murat Övüç 1968 yılında Van'da dünyaya geldi. Partevniyal Lisesi'ni bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okudu. Üç ablası ve bir abisi olan Murat Övüç, 5 kardeşin en küçüğü. 7 yıllık evliliğinden 19 yaşında bir oğlu olan Murat Övüç, Beyoğlu'nda otel ve restoran işletiyor.

Tüm bunların yanı sıra yönetmenliğini Sedat Kapurtu'nun üstlendiği, 17 Ağustos 2018 tarihinde vizyona giren Benim Adım Osman isimli komedi filminin oyuncu kadrosunda yer almıştı.