Murat Övüç’e hapis talebi

Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Murat Övüç’e yönelik, şalla çektiği videoda sarf ettiği sözlere ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Murat Övüç’ün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sarf ettiği sözlerle halkın bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa yönlendirici nitelikte olduğu anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Murat Övüç’ün sözlerinin ayrımcılığı gerektirecek, nefrete yönlendirici nitelikte olduğu, paylaşımının ise birçok hesap ve grup tarafından yorumlar ile birçok defa paylaşılarak medyada gündem oluşturduğu aktarıldı.