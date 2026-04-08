        Murat Şeker kimdir, kaç yaşında, nereli? THY Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker hangi görevlerde bulundu?

        Murat Şeker kimdir, kaç yaşında, nereli? THY Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker biyografisi

        Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat ile Genel Müdür Bilal Ekşi görevden alındı. Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker olurken, Ahmet Olmuştur ise Genel Müdür oldu. Görev değişikliklerinin ardından, THY Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker'in hayatı ve kariyeri gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Murat Şeker kimdir, kaç yaşında, nereli?" İşte Murat Şeker biyografisi...

        Giriş: 08.04.2026 - 23:47 Güncelleme:
        Murat Şeker kimdir?

        Türk Hava Yolları üst yönetiminde değişikliğe gidildi. 2016’dan bu yana THY’de mali işlerden sorumlu yönetici olarak görev alan Murat Şeker, yeni Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Peki, Murat Şeker kimdir, kaç yaşında, nereli? THY Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker hangi görevlerde bulundu? İşte THY Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker hayatı ve kariyeri...

        Murat Şeker'in profesyonel kariyeri, küresel finans kuruluşlarındaki başarılarıyla dikkat çekmektedir. 2008-2013 yılları arasında ABD'de Dünya Bankası bünyesinde ekonomist olarak görev yapan Şeker, gelişmekte olan ülkelerde inovasyon, girişimcilik ve uluslararası ticaret gibi stratejik alanlarda politika raporları hazırladı.

        Türkiye'ye dönüşünün ardından 2013-2016 yılları arasında Ziraat Bankası'nda Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı olarak görev aldı. Bu dönemde bankanın uluslararası fonlama süreçlerini yöneten Şeker, aynı zamanda Ziraat Yatırım, Ziraat Hayat ve Emeklilik ile Ziraat Sigorta şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği görevlerini üstlendi.

        Temmuz 2016'da Türk Hava Yolları'na Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) olarak atanan Murat Şeker, kurumun finansal verimlilik ve sürdürülebilir büyüme stratejilerinde kilit rol oynamıştır.

        2021 yılında THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi üyeliğine seçilen Prof. Dr. Şeker, aynı zamanda SunExpress Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmaktadır. Şeker, 8 Nisan 2026 tarihinde yönetim kurulu başkanlığı görevi ile THY'nin yeni "kaptanı" olarak göreve başladı.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
