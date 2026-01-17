Habertürk
        Murat Ülker, Burhan Doğançay'ın Mavi Senfoni anısını paylaştı

        Murat Ülker, Burhan Doğançay’ın Mavi Senfoni anısını paylaştı

        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, 13 yıl önce yaşama veda eden dünyaca ünlü Türk ressam Burhan Doğançay'la ilgili anılarını sosyal medyada paylaştı

        Giriş: 17.01.2026 - 16:35 Güncelleme: 17.01.2026 - 16:40
        Murat Ülker'den Burhan Doğançay'ın Mavi Senfoni anısı
        16 Ocak 2013’te aramızdan ayrılan ünlü ressam Burhan Doğançay, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker tarafından sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşımla anıldı.

        Murat Ülker, Türk resim sanatının en değerli örnekleri arasında gösterilen ve Doğançay’ın kariyerinde önemli bir yere sahip eserlerden Mavi Senfoni’ye ilişkin anılarını takipçileriyle paylaştığı videoda anlattı.

        2009 yılında yapılan müzayedede satışa sunulan ve o dönem için rekor sayılan 2,2 milyon TL fiyatıyla kamuoyunda ilgi gören Mavi Senfoni’nin Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu’ndaki en değerli eserlerden biri olduğunu ifade eden Murat Ülker, o dönem yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

        “Müzayede öncesi Mavi Senfoni’yi satın almak konusunda bir hırsım yoktu. Eser, müzayedede satışa çıktığında yurt dışındaydım. Daha önce yaptığım gibi, müzayedeyi takip etmesi için birini görevlendirdim, ‘Şu fiyatlara düşünüyorum, olursa benim için alın’ dedim. Saat farkı nedeniyle ertesi gün satıldığı haberini internet aracılığıyla öğrendim. Haberlerde eseri kimin satın aldığının belli olmadığı ifade ediliyordu. Eseri satın aldığımdan son ana kadar haberim yoktu.”

        Mavi Senfoni
        Mavi Senfoni

        Yıldız Holding’in yaklaşık 2000 eserlik Sanat Koleksiyonu’nda; Burhan Doğançay’a ait aralarında ‘Mavi Senfoni’ eserinin bulunduğu 23 eser yer alıyor.

        Ayrıca, Burhan Doğançay imzalı üç eser de holdingin global atıştırmalık markası pladis’in Londra Ofisi’nde sergileniyor.

        EMA ve FDA'dan yapay zeka adımı

        Elon Musk'ın "robotlar ameliyat yapacak, tıp okumayın" çıkışına yanıt veren Uluslararası İlaç Endüstrileri ve Dernekleri Federasyonu AR-GE ve İnovasyon Başkanı Dr. Virginia Acha, yapay zekanın doktorların yerini almayacağını, aksine sağlık profesyonellerini güçlendireceğini söyledi. Acha, EMA ve FDA'nın yayımladığı yeni kılavuzlarla birlikte yapay zekanın ilaç ve aşı geliştirme süreçlerinde hasta odaklı, risk temelli ve şeffaf bir çerçeveyle kullanılmasının hedeflendiğini vurguladı

