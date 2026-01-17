Murat Ülker, Burhan Doğançay’ın Mavi Senfoni anısını paylaştı

16 Ocak 2013’te aramızdan ayrılan ünlü ressam Burhan Doğançay, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker tarafından sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşımla anıldı.

Murat Ülker, Türk resim sanatının en değerli örnekleri arasında gösterilen ve Doğançay’ın kariyerinde önemli bir yere sahip eserlerden Mavi Senfoni’ye ilişkin anılarını takipçileriyle paylaştığı videoda anlattı.

2009 yılında yapılan müzayedede satışa sunulan ve o dönem için rekor sayılan 2,2 milyon TL fiyatıyla kamuoyunda ilgi gören Mavi Senfoni’nin Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu’ndaki en değerli eserlerden biri olduğunu ifade eden Murat Ülker, o dönem yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

REKLAM

“Müzayede öncesi Mavi Senfoni’yi satın almak konusunda bir hırsım yoktu. Eser, müzayedede satışa çıktığında yurt dışındaydım. Daha önce yaptığım gibi, müzayedeyi takip etmesi için birini görevlendirdim, ‘Şu fiyatlara düşünüyorum, olursa benim için alın’ dedim. Saat farkı nedeniyle ertesi gün satıldığı haberini internet aracılığıyla öğrendim. Haberlerde eseri kimin satın aldığının belli olmadığı ifade ediliyordu. Eseri satın aldığımdan son ana kadar haberim yoktu.”