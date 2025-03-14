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        Haberler Magazin Murat Yıldırım'dan, 'Ağaçlar' filmi setinden paylaşım - Magazin haberleri

        Murat Yıldırım'dan, 'Ağaçlar' filmi setinden paylaşım

        Dünyaca ünlü Fransız oyuncu Eva Green ile Murat Yıldırım'ın başrollerini paylaştığı 'Ağaçlar' filminden ilk fotoğraf paylaşıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 19:06 Güncelleme: 14.03.2025 - 19:23
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        'Ağaçlar'dan ilk fotoğraf
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        Bahman Ghobadi'nin yönetmenliğini üstlendiği, Martin Scorsese'nin yapımcı olarak destek verdiği 'Ağaçlar' filminin çekimlerinin büyük bölümü tamamlandı. Aralık sonunda İstanbul'da başlayan, bazı sahneleri ise Mardin'de çekildi.

        "SİZDEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

        Büyük ölçüde İngilizce olarak çekilen 'Ağaçlar'dan ilk fotoğraf paylaşıldı. Murat Yıldırım, sosyal medya hesabında Eva Green ve Bahman Ghobadi ile birlikte yer aldığı bir fotoğrafı yayımlayarak projeye dair duygularını dile getirdi.

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        Murat Yıldırım, paylaşımında Eva Green ve Bahman Ghobadi’ye şu sözlerle teşekkür etti; "Sizinle tanışmak ve çalışmak gerçekten bir zevkti. Kamera beni çekerken ne kadar odaklanmış olduğunu asla unutmayacağım. Hak ettiğiniz tüm ödülleri almanızı yürekten diliyorum. Ve sen Bahman, bana neler yapabileceğimi hatırlattın. Düşüncenizin berraklığı gerçekten ilham vericiydi ve sizden çok şey öğrendim. Muhteşem bir film olacağından hiç şüphem yok. Seni tekrar görmek için sabırsızlanıyorum."

        Eva Green ile Murat Yıldırım’ın yanı sıra Zeynep Çamcı da filmin diğer başrolünde yer alıyor.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Murat Yıldırım
        #Ağaçlar
        #Bahman Ghobadi
        #martin scorsese
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