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"İYİ Kİ DOĞDUN ANLAMIM"



Murat Yıldırım, Instagram paylaşımına, "Ne zaman ufacık bir umutsuzluğa kapılsam sana bakıp 'İşte sana hayatta verilebilecek en güzel hediye' diyorum kendime. İyi ki doğdun hayatım, iyi ki doğdun anlamım" notunu düştü.