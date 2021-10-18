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Haberler Gündem Güvenlik SON DAKİKA: ‘Murda’ uyuşturucuya özendirmekten gözaltında!
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‘Murda’ lakaplı şarkıcı ‘uyuşturucuyu özendirmek’ suçundan gözaltına alındı

Seslendirdiği şarkılarıyla uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddia edilen ‘Murda’ adıyla bilinen ünlü rap şarkıcısı Önder Doğan (37) havalimanında gözaltına alındı. Şarkıcı daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SON DAKİKA: ‘Murda’ uyuşturucuya özendirmekten gözaltında!
Gözaltına alınan ‘Murda’ lakaplı rapçi serbest
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İHA

Kliplerinde ve şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirici ifade ve içerik kullandığı iddia edilen, “Duman”, “Pahalı” ve “Eh baba” isimli şarkılarında yer alan bir takım sözlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği belirlenen ‘Murda’ lakaplı Hollanda uyruklu Rap şarkıcısı Önder Doğan, önceki gün Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Şarkı ve klipleri video paylaşım sitelerinde yayınlanan Hollandalı müzisyene, Türk Ceza Kanunu’nun 190/2 maddesinden işlem yapılarak dün adliyeye sevk edildi. Önder Doğan, çıkarıldığı hakimlikçe hakkında ‘adli kontrol’ hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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