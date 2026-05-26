Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Muş Bayram Namazı Saati 2026: Muş bayram namazı ne zaman, saat kaçta? Diyanet ile Kurban Bayramı namazı vakti

        Muş Bayram namazı saati 2026: Muş bayram namazı ne zaman, saat kaçta?

        Kurban Bayramı yaklaşırken Muş'ta yaşayan vatandaşlar bayram namazı saatlerini gündemine aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Kurban Bayramı namaz vakitleri sonrası "Muş bayram namazı saat kaçta, bayram namazı ne zaman kılınacak?" soruları yanıt buldu. Bayram sabahında camilere akın edecek vatandaşlar, il il açıklanan bayram namazı vakitlerini yakından takip ediyor. İşte Diyanet namaz vakitleri takvimi ile 2026 Muş Kurban Bayramı namazı saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 18:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Muş’ta Kurban Bayramı hazırlıkları sürerken, kent sakinleri bayram namazı saatine odaklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 ilin Kurban Bayramı namazı vakitlerini paylaşmasıyla birlikte Muş bayram namazı saati belli oldu. Peki, Muş bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İşte Muş bayram namazı vakti...

        2

        MUŞ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA 2026?

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2026 Kurban Bayramı namaz vakitlerine göre Muş’ta bayram namazı saat 05.27'de kılınacak.

        MUŞ BAYRAM NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ

        İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

        Kurban Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

        4

        BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

        Bayram namazı iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:

        1. Rekat

        - İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.

        - Gizlice Sübhaneke okunur.

        - Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.

        - İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.

        - İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.

        - İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.

        - İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.

        - İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.

        - Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.

        - İkinci rekate kalkılır.

        5

        2. Rekat

        - İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.

        - Cemaat ise sessizce imamı dinler.

        - Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.

        - Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.

        - 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

        - Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.

        - Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

        - Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.

        - Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Antalyada kız istemede yakılan meşale yangın ihbarına neden oldu

        Antalyanın Serik ilçesinde kız isteme merasimi sırasında yakılan meşaleler mahalleli tarafından yangın sanılarak ihbar edildi. (AA)

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dorukhan Büyükışık soruşturmasında inşaat sorumlusu da tutuklandı!
        Dorukhan Büyükışık soruşturmasında inşaat sorumlusu da tutuklandı!
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Heyelanda felaket kıl payı!
        Heyelanda felaket kıl payı!
        Meloni'den AB'ye benzetme: "Miyop ve bürokratik bir dev"
        Meloni'den AB'ye benzetme: "Miyop ve bürokratik bir dev"
        Fransa tarihinin en sıcak mayıs günü!
        Fransa tarihinin en sıcak mayıs günü!
        Ortalık savaş alanına döndü
        Ortalık savaş alanına döndü
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Engin Hepileri'nin acı günü
        Engin Hepileri'nin acı günü
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Başkanlık seçimi' önerisi
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Başkanlık seçimi' önerisi
        Firari hükümlü eşekle dolaşırken yakalandı!
        Firari hükümlü eşekle dolaşırken yakalandı!
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Tam 14 saat süren film!
        Tam 14 saat süren film!
        19. yüzyılın “Yaşayan İskelet”i olarak tarihe geçti
        19. yüzyılın “Yaşayan İskelet”i olarak tarihe geçti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Bahçeli'den bayram mesajı
        Bahçeli'den bayram mesajı