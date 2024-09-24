Muş'ta kaybolan ve 2 gündür aranan liseli Bedirhan, baraj gölünde ölü bulundu (2)

Muş'ta 22 Eylül'de evinden çıkıp, geri dönmeyen lise öğrencisi Bedirhan Bingöl (16), Tatvan’dan gelerek arama çalışmalarına katılan dalgıç polislerin 1 saatlik çalışması sonucunda ölü bulundu. Bingöl’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Umutla bekleyen Bingöl’ün ailesi ve yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı.

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