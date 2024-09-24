Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta kaybolan ve 2 gündür aranan liseli Bedirhan, baraj gölünde ölü bulundu (2)

        CANSIZBEDENİ BULUNDUMuş'ta 22 Eylül'de evinden çıkıp, geri dönmeyen lise öğrencisi Bedirhan Bingöl (16), Tatvan'dan gelerek arama çalışmalarına katılan dalgıç polislerin 1 saatlik çalışması sonucunda ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 20:26 Güncelleme: 24.09.2024 - 20:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta kaybolan ve 2 gündür aranan liseli Bedirhan, baraj gölünde ölü bulundu (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        CANSIZBEDENİ BULUNDU

        Muş'ta 22 Eylül'de evinden çıkıp, geri dönmeyen lise öğrencisi Bedirhan Bingöl (16), Tatvan’dan gelerek arama çalışmalarına katılan dalgıç polislerin 1 saatlik çalışması sonucunda ölü bulundu. Bingöl’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Umutla bekleyen Bingöl’ün ailesi ve yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu durdurulmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu durdurulmalı
        Biden: Rusya savaşı kaybetti
        Biden: Rusya savaşı kaybetti
        24 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        24 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Buruk'tan Icardi, Osimhen ve derbi sözleri!
        Buruk'tan Icardi, Osimhen ve derbi sözleri!
        Türkiye'nin kanını donduran şiddette ilk duruşma! Hakimden sanığa tepki
        Türkiye'nin kanını donduran şiddette ilk duruşma! Hakimden sanığa tepki
        Hem pilot, hem doktor, hem veteriner hem sporcu hem sanatçı!
        Hem pilot, hem doktor, hem veteriner hem sporcu hem sanatçı!
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı!
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı!
        Babadan oğluna "testi kısa sürede nasıl çözdün" dayağı
        Babadan oğluna "testi kısa sürede nasıl çözdün" dayağı
        TİGEM'in açık artırmasında Arap tayı 7 milyon 900 bin liraya rekor bedelle satıldı
        TİGEM'in açık artırmasında Arap tayı 7 milyon 900 bin liraya rekor bedelle satıldı
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Heyecanlarını paylaştılar
        Heyecanlarını paylaştılar
        "Bir ulusun başarısı"
        "Bir ulusun başarısı"
        Yassıhöyük'te 6 bin yıllık şekillendirilmiş kafatası bulundu
        Yassıhöyük'te 6 bin yıllık şekillendirilmiş kafatası bulundu
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Muş'ta kaybolan lise öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı
        GÜNCELLEME - Muş'ta kaybolan lise öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı
        Muş'ta kaybolan liseli Bedirhan, 2 gündür aranıyor; çalışmalar baraj gölünd...
        Muş'ta kaybolan liseli Bedirhan, 2 gündür aranıyor; çalışmalar baraj gölünd...
        Muş'ta kaybolan lise öğrencisini arama çalışması sürüyor
        Muş'ta kaybolan lise öğrencisini arama çalışması sürüyor
        Muş'ta 3 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı
        Muş'ta 3 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı
        Muş'ta şarampole devrilen minibüsteki 20 kişi yaralandı
        Muş'ta şarampole devrilen minibüsteki 20 kişi yaralandı
        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Abakay, memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlan...
        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Abakay, memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlan...