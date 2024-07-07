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        Muş'ta sele kapılan genç kız hayatını kaybetti

        Muş'un Malazgirt ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen selde akıntıya kapılan 22 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 19:11 Güncelleme: 07.07.2024 - 19:11
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        Muş'ta sele kapılan genç kız hayatını kaybetti
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        Muş'un Malazgirt ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen selde akıntıya kapılan 22 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

        İlçede öğle saatlerinde başlayan sağanak sonrası dereler taştı, yollarda su birikintileri oluştu.

        Birçok ev ve tarım arazilerinin su altında kaldığı Bahçe köyünde, Nazar Karataş (22), meydana gelen selde akıntıya kapıldı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu genç kızın cesedi sudan çıkarıldı.

        Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram da köye giderek incelemelerde bulundu.

        Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Bayram, zararların giderilmesi için ilgili birimlere talimat verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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