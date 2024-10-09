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        Bulanık'ta spor şenliği düzenlendi

        Muş'un Bulanık ilçesinde Kaymakamlık ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından "2. Geleneksel Spor Şenlikleri" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 19:05 Güncelleme: 09.10.2024 - 19:11
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        Bulanık'ta spor şenliği düzenlendi
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        Muş'un Bulanık ilçesinde Kaymakamlık ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından "2. Geleneksel Spor Şenlikleri" etkinliği düzenlendi.

        Bulanık Şehir Stadyumu'nda voleybol, atletizm, basketbol, okçuluk, tenis, futbol, badminton ve golf gibi 19 branşta etkinlik yapıldı.

        Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, sporun amacının kaynaşmak ve rekabet temelinde beden sağlığını korumak olduğunu söyledi.

        Koşansu, şenliğe katılan çocukların mutluluklarına ortak olmanın sevincini yaşadığını ifade etti.

        Bulanık Gençlik ve Spor Müdürü Serhat Akkaya da öğrencilerle şenlikte bir araya geldiklerini belirterek, "Burada geleneksel oyunlar oynandı. En büyük amacımız gençlerimizi sportif faaliyetlere yöneltmek. Yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizin en iyi şekilde yetiştirilmesi en büyük görevimizdir." diye konuştu.

        Yarışmalarda dereceye giren çocuklara ödüllerinin verildiği programa, İlçe Garnizon Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Bulanık MYO Müdürü Prof. Dr. İrşad Sami Yuca, öğretmen ve veliler katıldı.

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