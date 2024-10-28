Muş Valisi Çakır'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Muş Valisi Avni Çakır, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakır, mesajında, milletin büyük bedeller ödeyerek kurduğu Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutlamanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bu gururu yaşatan, Cumhuriyet'in Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanları minnet ve saygıyla andıklarını ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet, milletimizin her türlü imkansızlığa rağmen vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla bağımsızlığına kavuşabilmek için inanç ve kararlılıkla giriştiği milli mücadelenin ardından elde etmiş olduğu büyük bir zaferin sonucudur. Bu büyük zaferin sonucunda kahramanlarımız tarafından bize, geçmişimize gururla, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayacak bir ülke ve Cumhuriyet armağan edilmiştir. Cumhuriyet'imizin kurulduğu 29 Ekim 1923 yılından itibaren geçen bir asırda Türkiye Cumhuriyeti, büyüyen ekonomisi, sağlık, eğitim, bilim, milli savunma, kültür alanındaki atılımları ve güçlü demokrasisiyle dünyanın yükselen güçlü ülkeleri arasındaki yerini almış, önemli mesafeler kat etmiştir. Bu süreçte ülkemiz, zaman zaman zor dönemlerden geçse de milletimiz birlik ve beraberliği ile bu sorunların üstesinden gelmeyi başarmıştır."