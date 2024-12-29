Bulanık'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Kar yağışı ve fırtına nedeniyle yüksek kesimlerdeki 8 mezra yolunun kapandığını belirten İnci, "11 personel ve 8 araç ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kapalı yolları en kısa zamanda ulaşıma açacağız." diye konuştu.

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