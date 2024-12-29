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        Bulanık'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor

        Muş'un Bulanık ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan mezra yollarının açılması için çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 15:28 Güncelleme: 29.12.2024 - 15:36
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        Bulanık'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor
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        Muş'un Bulanık ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan mezra yollarının açılması için çalışmalar sürüyor.

        İlçe Özel İdaresi şefi Seftar İnci, ilçe genelinde kar yağışının etkisinin sürdürdüğünü söyledi.

        Kar yağışı ve fırtına nedeniyle yüksek kesimlerdeki 8 mezra yolunun kapandığını belirten İnci, "11 personel ve 8 araç ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kapalı yolları en kısa zamanda ulaşıma açacağız." diye konuştu.

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