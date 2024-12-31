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        Bulanık Kaymakamı Koşansu, öğrencilerle bir araya geldi

        Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, "Kütüphane Buluşmaları Projesi" kapsamında ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 19:17 Güncelleme: 31.12.2024 - 19:17
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        Bulanık Kaymakamı Koşansu, öğrencilerle bir araya geldi
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        Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, "Kütüphane Buluşmaları Projesi" kapsamında ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi.

        Beraberindeki kurum amirleriyle Halk Kütüphanesine gelen Koşansu, öğrencilerle sohbet etti, onların sorularını yanıtladı.

        Koşansu, projeyle öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra öğrencilerin yorumlama yeteneklerini arttırmayı da hedeflediklerini söyledi.

        Programa, Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Nüfus Müdürü Mustafa Özkan ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kenan Orak katıldı.

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