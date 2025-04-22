Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Bulanık Kaymakamı Koşansu, koltuğunu öğrencilere devretti

        Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencilerine devretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 18:52 Güncelleme: 22.04.2025 - 18:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bulanık Kaymakamı Koşansu, koltuğunu öğrencilere devretti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencilerine devretti.

        Kaymakam Koşansu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk Telekom İlkokulu öğrencilerini makamında konuk etti.

        Makam koltuğuna oturan öğrenciler, ilçeyle ilgili hayallerini, projelerini anlattı.

        Öğrencilerin bayramını kutlayan Koşansu ise "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bu özel gününü birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu makamlar bir gün sizlerin olacak ve ülkemizi sizler yöneteceksiniz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Van'da kaza! Ölü ve yaralılar var
        Van'da kaza! Ölü ve yaralılar var
        "5. yıldızı takmak istiyoruz ama..."
        "5. yıldızı takmak istiyoruz ama..."
        Trump: Netanyahu ile görüştük
        Trump: Netanyahu ile görüştük
        Atın üzerinde kalp krizi geçirdi!
        Atın üzerinde kalp krizi geçirdi!
        Çocukların kavgasında 5 kişi ölmüştü! 3 firari teslim oldu!
        Çocukların kavgasında 5 kişi ölmüştü! 3 firari teslim oldu!
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        22 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        22 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Yabancı kiralıklarda son durum!
        Yabancı kiralıklarda son durum!
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
        Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
        Galatasaray final peşinde!
        Galatasaray final peşinde!
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa'ya böyle veda ettiler
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        "Ölümle burun buruna geldik"
        "Ölümle burun buruna geldik"
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler

        Benzer Haberler

        Muş Alparslan Üniversitesi'nin Bilim İletişim Ofisi açıldı
        Muş Alparslan Üniversitesi'nin Bilim İletişim Ofisi açıldı
        Bulanık Meslek Yüksek Okulunda 23 Nisan etkinliği düzenlendi
        Bulanık Meslek Yüksek Okulunda 23 Nisan etkinliği düzenlendi
        Muş'un yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Muş'un yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Muş'ta sağlık ekipleri çocukların gelişimlerini takip ediyor
        Muş'ta sağlık ekipleri çocukların gelişimlerini takip ediyor
        Verimli Muş Ovası'nda çiftçilerin mesaisi başladı
        Verimli Muş Ovası'nda çiftçilerin mesaisi başladı
        Muş'ta "Okul Sporları Karate Minik-Yıldızlar Grup Şampiyonası" başladı
        Muş'ta "Okul Sporları Karate Minik-Yıldızlar Grup Şampiyonası" başladı