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        Malazgirt Kaymakamı Bayram, farklı ülkelerden gelen gençlerle buluştu

        Muş'un Malazgirt ilçesinde Kaymakam Göksu Bayram, farklı ülkelerden gelen gençlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 13:37 Güncelleme: 27.05.2025 - 13:37
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        Malazgirt Kaymakamı Bayram, farklı ülkelerden gelen gençlerle buluştu
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        Muş'un Malazgirt ilçesinde Kaymakam Göksu Bayram, farklı ülkelerden gelen gençlerle bir araya geldi.

        Millet Bahçesi'nde katılımcılarla fidan diken Bayram, gençlerle çevre konularında sohbet etti.

        Çevreyle ilgili yapılan çalışmalara değinen Bayram, "Farklı kültürlerden gelen gençlik çalışanlarının doğa sevgisi etrafında birleştiği etkinlik, çevresel farkındalık oluşturmanın yanı sıra uluslararası diyaloğu da güçlendiriyor. Projenin Malazgirt'te gerçekleştirilmesinden memnunuz. Bu tür çalışmalar, gençler arasında hem çevre bilincini hem de kültürlerarası iş birliğini artırıyor." dedi.

        Programa, AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Altın ile Gençlik ve Spor Şube Müdür Vekili Vahdettin Atılgan katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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