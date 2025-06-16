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        Muş'ta berivanlar süt sağımı için traktör römorkunda kilometrelerce yol kat ediyor

        Muş'un Korkut ilçesi Altınova beldesinde berivanlar (hayvanları sağan kadın), merada otlatılan küçükbaş hayvanları sağmak için her gün traktöre bağlı römorkta kilometrelerce yol gidiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 12:48 Güncelleme: 16.06.2025 - 12:48
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        Muş'ta berivanlar süt sağımı için traktör römorkunda kilometrelerce yol kat ediyor
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        Muş'un Korkut ilçesi Altınova beldesinde berivanlar (hayvanları sağan kadın), merada otlatılan küçükbaş hayvanları sağmak için her gün traktöre bağlı römorkta kilometrelerce yol gidiyor.

        Merkeze bağlı beldede sabahın ilk ışıklarıyla mesaiye başlayan kadınlar, ev işlerini tamamladıktan sonra süt sağımı için hazırlık yapıyor.

        Kullandıkları malzemeleri yanlarına alan kadınlar, römorkta yaptıkları zorlu yolculuğun ardından beldeye 15 kilometre mesafede bulunan Kosur bölgesindeki meraya ulaşıyor.

        Sürülerdeki koyun ve keçileri sağan kadınlar, elde ettikleri sütü bidonlara doldurarak beldeye dönüyor. Bu işlemi günde iki kez yapan kadınlar, elde ettikleri sütten yaptıkları peynir, yoğurt ve tereyağını satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

        Berivanlardan Elif Konur, AA muhabirine, geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu söyledi.

        Sabah ev işlerini yapıp inekleri sağdıktan sonra yola koyulduklarını anlatan Konur, şunları kaydetti:

        "Hayat şartları zor ve çocuklarımız okula gidiyor. Kadınlar olarak ailemize katkı sağlıyoruz. Şimdi götürdüğümüz sütü peynir yapıp satacağız. Günde iki defa meraya geliyoruz. Traktörün römorkunda koyunların otlatıldığı alana varıyoruz. Her birimiz yaklaşık 200 koyun sağıyoruz. Küçüklüğümden beri bu işi yapıyorum. Evlendikten sonra da devam ettim. Yaklaşık 15 kadınla koyun sağmaya geliyoruz. Hayvanlarımızı seviyoruz."

        Berivanlığın zahmetli bir iş olduğunu dile getiren Konur, "İşimizi severek yapıyoruz. Alıştığımız için bize zor gelmiyor. Meraya eğlenerek geliyoruz. İşimizi de yapıyoruz, paramızı da kazanıyoruz. Hayvanlarımız yaklaşık bir ay sonra köy yakınındaki meralara gelecek." dedi.

        Bölgede besicilik yapan Salih Mergen ise kadınların günde iki kez küçükbaş hayvanları sağdığını belirterek, "Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Beldemizde yaklaşık 6 bin küçükbaş hayvan varlığı mevcut. Koyun sağmaya herkes traktörle geliyor. İşimizi seviyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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