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        Sınav çıkışında kızını çiçekle karşıladı, sosyal medyada "yılın babası" ilan edildi

        Muş'ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren kızını çıkışta koşarak çiçekle karşıladığı anlara ilişkin görüntülerle izleyenleri duygulandıran 60 yaşındaki Mehmet Emin Gülen, evlatlarının en iyi eğitimi alması için çaba gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 12:11 Güncelleme: 26.06.2025 - 12:20
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        Sınav çıkışında kızını çiçekle karşıladı, sosyal medyada "yılın babası" ilan edildi
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        Muş'ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren kızını çıkışta koşarak çiçekle karşıladığı anlara ilişkin görüntülerle izleyenleri duygulandıran 60 yaşındaki Mehmet Emin Gülen, evlatlarının en iyi eğitimi alması için çaba gösteriyor.

        Merkeze bağlı Bahçe köyünde yaşayan Gülşah ve Mehmet Emin Gülen çiftinin kızları Çimen, Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde YKS'ye girdi.

        Eşiyle fakültenin önünde kızını bekleyen baba Gülen, sınavın bitmesiyle yanına koştuğu kızına sarılarak çiçek verdi, duygusal anlar yaşadı.

        Babanın kızına çiçek vererek sarıldığı anları cep telefonlarıyla çeken çevredeki vatandaşlar, görüntüyü sosyal medya hesaplarından "yılın babası" notuyla paylaştı.

        Kısa sürede çok sayıda beğeni alan görüntü, izleyenleri hem duygulandırdı hem de gülümsetti.

        - "Kızım çıktığında, ona doğru koştuğumda sanki dünyalar benim oldu"

        Besicilik yaparak ailesinin geçimini sağlayan Gülen, AA muhabirine, 7 çocuğunun olduğunu, hepsinin eğitimiyle yakından ilgilendiğini söyledi.

        Çocuklarının iyi bir eğitim alması için elinden gelen desteği sunduğunu belirten Gülen, şunları kaydetti:

        "Ben okumadım ama okumayı çok seviyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Sınava giren kızımı sevindirmek için ne yapayım diye düşündüm ve gittim çiçek aldım. Dört gözle okulun önünde kızımın sınavdan çıkmasını bekledim. Kızım çıktığında, ona doğru koştuğumda sanki dünya benim oldu. O kadar mutlu oldum. Gittim, sarıldım, öptüm. 'Kazansan da kazanmasan da önemli değil.' dedim. Önemli olan sevgidir, saygıdır. Bununla ilgili video paylaşılmış, sağ olsunlar çok kişi beğenmiş. Teşekkür ederim. Herkese çocuklarını okutmalarını tavsiye ediyorum. Devamlı çocuklarının arkasında dursunlar. Çocuklar da okumak için gayret etsinler. Bir anne ve baba çocuğuna destek verirse çocuk da başarılı olur ve çalışır. Ben okumadım ama okumaya çok değer veriyorum."

        - "O anda yaşadığım duyguyu ifade edemem"

        Geçen yıl Nusret Sarman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden mezun olan Çimen Gülen, sınava hazırlık sürecinin kendisi için çok zorlu geçtiğini dile getirdi.

        Hazırlık sürecinde çok stres yaşadığını anlatan Gülen, şu ifadeleri kullandı:

        "Babam bana inanıyordu, 'Yapabilirsin.' diyordu. Babamın o cümlesi bana güven veriyordu. Ailemin güvenini sürekli yanımda hissettim. Sınav gününde ikisi de geldi. Çok teşekkür ediyorum. Böyle bir şeyi beklemiyordum. Sınavdan çıktığımda ellerim titriyordu. Bir baktım ki babam bana doğru koşuyor, elinde çiçek. O anda yaşadığım duyguyu ifade edemem. Benim için çok özel bir andı ve hep öyle kalacak. Beklemediğim bir şeydi, birçok sayfa paylaştı. Herkesin çok güzel yorumları, çok güzel destekleri vardı. Okudukça bir yandan duygusallaşıyorum bir yandan da çok mutlu oluyorum. Babam böyle bir konuda herkese örnek oldu."

        Gülen, "Güzel bir üniversitede yazılım mühendisliği bölümü okumak ve kendimi bu konuda geliştirmek istiyorum. Kendi ayakları üstünde duran, ekonomik özgürlüğünü kazanan biri olmayı hedefliyorum." dedi.

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