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        Muş'ta 52 kişilik ekip, küçükbaş hayvanları aşılayıp kayıt altına alıyor

        Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentteki küçükbaş hayvanların aşılarını yapıyor, küpeleyerek kayıt altına alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 12:15 Güncelleme: 07.07.2025 - 12:15
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        Muş'ta 52 kişilik ekip, küçükbaş hayvanları aşılayıp kayıt altına alıyor
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        Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentteki küçükbaş hayvanların aşılarını yapıyor, küpeleyerek kayıt altına alıyor.

        Veteriner hekim ve teknikerlerden oluşturulan 52 kişilik ekip, haftanın belirli günleri kent merkezi, ilçe, belde ve köylerdeki çiftlikleri ve yaylaları dolaşıyor.

        Küçükbaş hayvanları salgın hastalıklardan korumak için aşılayan ekip, yeni doğan kuzu ve oğlakları da küpeliyor.

        Merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Güdümlü köyünde yapılan çalışmalara katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, AA muhabirine, Muş'un hayvan kapasitesi yüksek illerden biri olduğunu söyledi.

        Kentte 1 milyon 158 bin küçükbaş hayvanın bulunduğunu belirten Gönç, şunları kaydetti:

        "Yeni desteklemelerimiz kuzu ve oğlak üzerinden gerçekleşiyor. Bu oldukça önemli. Yeni yöntemle kayıtlı hayvan oranımız artacak. Kaynaklarımızı daha verimli ve etkin kullanmayı hedefliyoruz. Geçen yıl küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yaklaşık 92 milyon lira destek verdik. İlimizde yaklaşık 5 bin 200 işletme bulunuyor. Program dahilinde hayvanlarımızı kimliklendirip kayıt altına alıyoruz. Yine geçen yıl yaklaşık 480 bin kuzu ve oğlağı kayıt altına aldık. Bu yıl 600 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Kent ekonomisine yaklaşık 4 milyar 200 milyon lira katkı sağlayacağız. Bu yıl doğan kuzu ve oğlakların küpeleme ve aşılama çalışmaları devam ediyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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