Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Türkiye'de ilk kez Muş'ta düzenlenen Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası sona erdi

        2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları programına dahil edilen para tırmanış branşında Türkiye'de ilk kez Muş'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 17:17 Güncelleme: 13.07.2025 - 17:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'de ilk kez Muş'ta düzenlenen Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası sona erdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları programına dahil edilen para tırmanış branşında Türkiye'de ilk kez Muş'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası sona erdi.

        Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı spor salonunda gerçekleştirilen şampiyonada, 6 ilden katılan 28 sporcu mücadele etti.

        Tırmanışların yapılmasının ardından 5 kategoride dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çağlayan, AA muhabirine, federasyonun 2025 yılı faaliyet programı kapsamında ilk defa Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası'nın Muş'ta yapıldığını söyledi.

        Şampiyonanın sorunsuz tamamlandığını belirten Çağlayan, şöyle konuştu:

        "Yarışmaya 6 ilden 28 sporcu katıldı. Muş'taki sporcular da dereceye girdi. Sporcular, federasyonun para tırmanış kurulu üyelerinin vereceği kararlar doğrultusunda çalışmalarını yürütecek. Yarışmada derece alan sporcularımıza başarılar diliyorum. Türkiye Dağcılık Federasyonu yönetim kuruluna ve Ali Şenkaynağı başkanımıza bu imkanı ilimize verdiği için teşekkür ediyorum."

        Türkiye Dağcılık Federasyonu antrenörlerinden Melek Karataş ise Muş'tan 7 sporcunun şampiyonaya katıldığını anlatarak, "Dereceye giren sporcularımız oldu. Bu gururu hepimiz yaşadık. 5 kategoride yarışma düzenlendi. Bu kategorilerin üçünde yarıştık. Desteklerden dolayı Mehmet Çağlayan hocamıza teşekkür ederiz. Bundan sonra büyük başarılar elde etmeyi umut ediyoruz. Hem sporcularım adına hem de Muş adına güzel işler başaracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Birinci olan sporculardan Mustafa Beyaz da Rize'den organizasyona katıldığını dile getirerek, "Bu yıl tırmanış branşında yarışmaya katılma şansı verildi. Daha önce hobi olarak yaptığımız spor, resmileştirildi. Antrenmanlara devam edeceğiz. Federasyonun düzenlediği bu organizasyon çok önemli. 2028'de Paralimpik Oyunları var, oraya hazırlanacağım." dedi.

        Şampiyonada minik erkeklerde Berkan Tuncel, minik kızlarda Melek Özdemir, küçük erkeklerde Yakup Çelik, yıldız kızlarda Ela Avesta Karabey, küçük kızlarda Delila Alataş, erkekler RP1'de Tahsin Gencer, RP2'de Şahin Aslan, RP3'te Kemal Erdem Orhon, AL1'de Mustafa Beyaz, kadınlar RP2'de Gül Şen birinci oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Feti Yıldız: Şimdi kardeşlik zamanı
        Feti Yıldız: Şimdi kardeşlik zamanı
        Bunaltan sıcaklar hız kesmiyor!
        Bunaltan sıcaklar hız kesmiyor!
        Özel ve Bahçeli'yi ziyaret edecekler
        Özel ve Bahçeli'yi ziyaret edecekler
        Beşiktaş'ın 11'i belli oldu!
        Beşiktaş'ın 11'i belli oldu!
        3 kişinin öldüğü yangında alarm sistemi iddiası!
        3 kişinin öldüğü yangında alarm sistemi iddiası!
        Konteynerde soygun cinayeti!
        Konteynerde soygun cinayeti!
        "Otel yönetimi, çıkarken yan odadakileri bile uyandırmadı!"
        "Otel yönetimi, çıkarken yan odadakileri bile uyandırmadı!"
        AB'den ABD'ye tarife misillemesi mesajı
        AB'den ABD'ye tarife misillemesi mesajı
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        Şile Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
        Şile Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
        Bodrum'da kokutan yangın
        Bodrum'da kokutan yangın
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        Dünya mirası oldu
        Dünya mirası oldu

        Benzer Haberler

        Muş'ta husumetli aileler barıştırıldı
        Muş'ta husumetli aileler barıştırıldı
        Türkiye'de ilk kez düzenlenen Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası, Muş'ta baş...
        Türkiye'de ilk kez düzenlenen Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası, Muş'ta baş...
        Muş'ta gençler yaz tatilini GSB Gençlik Yaz Kulübü ile dolu dolu geçiriyor
        Muş'ta gençler yaz tatilini GSB Gençlik Yaz Kulübü ile dolu dolu geçiriyor
        Muş'ta LGS'den tam puan alan öğrenciler hedeflerini anlattı
        Muş'ta LGS'den tam puan alan öğrenciler hedeflerini anlattı
        Bulanık'ta aşure etkinliği
        Bulanık'ta aşure etkinliği
        Muş'ta kalp damarında daralma olan bebek ambulans uçakla İstanbul'a gönderi...
        Muş'ta kalp damarında daralma olan bebek ambulans uçakla İstanbul'a gönderi...