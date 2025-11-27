Bulanık Kaymakamı Koşansu, öğretmenlerle bir araya geldi
Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, düzenlenen söyleşide öğretmenlerle bir araya geldi.
Kaymakamlığın desteğiyle hayata geçirilen "Bulanık Kütüphane Buluşmaları" programı devam ediyor.
Bu kapsamda düzenlenen söyleşiye katılan Koşansu, öğretmenlerle sohbet etti, eğitimciliğin önemine değindi.
Eğitimci-Yazar Dr. Nadir Çomak'ın "İklim Oluşturan Öğretmen" adlı kitabı üzerine değerlendirme yapılan programda, öğretmenler deneyimlerini paylaştı.
