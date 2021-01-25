Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu

DHA

Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu


Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)MUŞ'un Varto ilçesinde, 39 derece sıcaklıkta olan termal su bulundu. Saniyede 45 litre aktığı belirlenen sıcak su, Vartoluları sevindirdi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı, termal otel ve seracılık konusunda çalışmalar yapacaklarını belirtti. 
Varto'ya bağlı Alagöz Mahallesi Kaledız mevkisinde, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü'nce 4 ay önce sondaj çalışmalarına başlandı. Uzman ekiplerin sondaj yaptıkları bölgede, saniyede 45 litre akan ve 39 derece olan su bulundu. Uzmanların verdikleri ilk raporda, sıcak su kaynağının kaplıca ve seracılık için yeterli görüldüğü belirtildi. 
Termal su kaynağında incelemelerde bulunan Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı, "Alagöz Mahallesi'nde yaklaşık 4 aydır süren çalışmalarımız sonuç verdi. Varto Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği olarak ruhsat sahasında bir termal çalışması yaptık. Termal çalışması neticesinde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ile yapılan çalışmaların ilk verilerine göre saniyede 30 litreydi. Bugün itibarıyla saniyede 45 litre suyumuz çıktı. Sıcaklık ise 39 derecedir. Artık Varto'da termal otel ve seracılık yapmak için sıcak su var. Bugün bunun mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz" dedi.
'TERMAL İLÇE' HEDEFİ
Termal sunun bulunmasının Varto için dönüm noktası olacağını kaydeden Kaymakam Avcı, "Şu an karlı gündeyiz ve bir dağın tepesindeyiz. Manzara çok güzel. Belki insanlar bu karın içerisinde bu sıcak suda havuzlarda yüzecekler. Oteller olacak bu ovada, bir sürü sera olacak. O yüzden Varto'nun gelişmesi ve ekonomisinde katkı sunmasında çok değerli buluyorum. İnşallah bu ilk sondaj çalışmamızdı. Artık suyun olduğunu gördükten sonra ruhsat sahamızdaki kuyularımızı açtığımızda daha iyi sonuçlar çıkar" diye konuştu. 
Varto'yu 'termal ilçe' haline getirmeyi amaçladıklarını söyleyen Avcı, "İnşallah burayı bir termal merkezi haline getireceğiz. Burası daha güzel, daha huzurlu bir yer haline dönüşecek, diye düşünüyorum. Burada da çalışma yapacağız. Bu aşağıda bir dere var, derenin kenarında birçok yerde sıcak su var. Babamın 19821985 yıllarında öğretmenlik yaptığı Varto ilçesinde, bu derelerde ördek avladığı yerde sıcak suyu çıkardık. Varto'ya otelcilik ve seracılıkta katkı sağlayacak bir hizmet olur" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Varto Fatih ÇELİK
2021-01-25 12:04:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş’ta “kar kaplanları” tüm köy yollarını ulaşıma açtı Muş’ta ulaşıma kapanan 352 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Muş’ta “kar kaplanları” tüm köy yollarını ulaşıma ...
Öğretmen ve öğrenciler Bulanık için çalıp söyledi
YEREL HABERLER Öğretmen ve öğrenciler Bulanık için çalıp söyledi
1 metre karın 1 haftada geçit verdiği yolda, duygulandıran buluşma
YEREL HABERLER 1 metre karın 1 haftada geçit verdiği yolda, ...
Malazgirt Kaymakamlığına Yiğit Yaşar Demirer atandı
YEREL HABERLER Malazgirt Kaymakamlığına Yiğit Yaşar Demirer atandı
Kara saplanan 3 minibüste mahsur kalan 60 kişi, 4 saatte kurtarıldı
YEREL HABERLER Kara saplanan 3 minibüste mahsur kalan 60 kişi, 4 ...
Muş'ta 1 hafta sonra yolları açılan köylülerden halaylı kutlama
YEREL HABERLER Muş'ta 1 hafta sonra yolları açılan köylülerden ...
Dondurucu soğukta olimpik yarışlara hazırlanıyorlar
YEREL HABERLER Dondurucu soğukta olimpik yarışlara hazırlanıyorlar