Milli Görüş Teşkilatından Malazgirt Konakkuran beldesinde kurban desteği

Avrupa Milli Görüş Teşkilatı Kurban Bayramı nedeniyle Muş’un Malazgirt ilçesinin tek beldesi olan Konakkuran beldesine kestirdikleri kurbanlarla belde halkına kurban eti dağıttırdı.

Belediye Başkanı Abdurahman Ömeroğlu’na 30 teşkilat üyesi tarafından gönderilen paralarla alınan 3 büyük baş kurbanlık hayvan dualar eşliğinde kesilerek belde halkın dağıtılmak için hazırlandı. Kurban Bayramı'nda Konakkuran beldesinde maddi durumu iyi olan ve olmayan tüm aileler için belediye ekipleri tarafından dağıtılan kurban etleri belde halkının yüzleri güldürdü. Her aileye dağıtılan kurban etleri, belde halkı tavafından memnuniyetle karşılandı.

Her yıl düzenli olarak önceden tespit ettikleri tüm ihtiyaç sahibi ailelere Kurban Bayramı'nda et dağıttıklarını söyleyen Belediye Başkanı Abdurahman Ömeroğlu, "Milli Görüş olarak Avrupa’dan bize göndermiş oldukları kurbanları, bizde Konakkuran beldemizde bulunan sakinlerimize ulaştırmak için kurbanlarımızı kestik. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Allah onların hayırlarını ve bizlerinde hayırlarını kabul eylesin. Bize 30 kişilik bir grup kendi adlarına 3 adet büyük baş kurban kestik. 30 hayırsever gurbetçimiz bize 90 bin tele yolladılar. Bizde bu kurbanlarını beldemizde bulunan herkese dağıtacağız” dedi.

Dualarla kesilen kurbanlar parçalanarak poşetlere konularak daha sonra belde halkın dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.