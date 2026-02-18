ORUCU BOZAN DURUMLAR NELER?

Orucu bozup kaza ve keffareti gerektiren durumlar şöyle:

- Mazeretsiz, oruçlu olduğunu bilerek bir şeyi yemek ve içmek,

- Dışarıdan buğday, arpa, pirinç veya bir susam tanesi kadar bir şeyi alıp yutmak,

- Oruçlu olduğunu bile bile cinsel ilişkide bulunmak,

- Sigara içmek, öd ağacı veya anber ile tütsülenip dumanını içeri çekmek,

- Enfiye çekmek,

- Buğday ve arpa tanesi yutmak,

- Az miktarda tuz yemek,

- Kan aldırdıktan veya sadece karısını öptükten sonra orucu bozulduğu kanaatiyle bile bile orucunu bozmak.

Ramazan ayında mazereti olmadığı halde oruç tutmayan Müslüman büyük günah işlemiş olur. Allaha tövbe etmesi ve tutmadığı oruçları kaza etmesi gerekir.