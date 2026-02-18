Canlı
        Haberler Bilgi Gündem Muş İmsakiye 2026 - Muş'ta ilk sahur vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor? İftar saati ve oruç saatleri (Diyanet Ramazan İmsakiyesi)

        Muş İmsakiye 2026: Ramazan İmsakiyesi ile Muş'ta ilk sahur ve ilk iftar ne zaman?

        On bir ayın sultanı Ramazan için geri sayım sona eriyor. 19 Şubat itibarıyla binlerce vatandaş ilk oruç ibadetini idrak edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İmsakiye takvimini yayınlamasıyla birlikte Muş ezan vakitleri belli oldu. İmsak vakti ile akşam ezanı saati arasını kapsayan oruç, bu yıl yaklaşık 12-13 saat sürecek. Muş'ta ilk sahura ne zaman kalkılacağı netlik kazandı. Peki, Muş İmsakiyesi ile ilk iftar saat kaçta, ilk sahur vakti ne zaman? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 18.02.2026 - 19:56 Güncelleme: 18.02.2026 - 19:56
        1

        2026 Ramazan ayının başlamasına saatler kala Muş ilk sahur araştırmaları hız kazandı. 81 ilin imsak ve iftar vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan İmsakiye takvimi ile belli oldu. Her ilin coğrafi konumuna ve günlerin uzunluğuna göre belirlenen vakitler, her yıl farklılık gösteriyor. Ramazan İmsakiyesi ile Muş vakitleri netlik kazandı. Bu kapsamda "Muş'ta ilk sahura ne zaman kalkılacak, ilk iftar saat kaçta yapılacak?" sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...

        2

        MUŞ İLK SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

        Diyanet Muş İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 sahur vakti saat 05.32'ye bitiyor.

        İlk iftar saati ise 19 Şubat Perşembe günü saat 18.02 olarak açılacak.

        Teravih namazı, yatsı ezanı 19.19'da okunduktan sonra kılınacak.

        20 Şubat sahur için imsak vakti ise, 05.30 olacak.

        MUŞ İMSAKİYESİ 2026 İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

        Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.

        2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Arife Günü 19 Mart 2026 Perşembe

        Ramazan Bayramı 1. Gün : 20 Mart 2026 | Cuma

        Ramazan Bayramı 2. Gün : 21 Mart 2026 | Cumartesi

        Ramazan Bayramı 3. Gün : 22 Mart 2026 | Pazar

        4

        MUŞ İMSAKİYESİ 2026

        Muş iftar ve sahur saatleri ilçeden ilçeye birkaç dakika farklılık gösterebilir. İlçenize özel doğru vakitleri öğrenmek için “Muş İmsakiye 2026” sayfasından ilçe seçimi yapabilirsiniz. Böylece Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan güncel Muş Ramazan imsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.

        Muş’un tüm ilçelerinin verilerine aşağıdaki linke tıklayarak erişebilirsiniz.

        Muş Merkez -Bulanık -Hasköy -Korkut -Malazgirt –Varto

        MUŞ İMSAKİYESİ 2026 İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ORUCU BOZAN DURUMLAR NELER?

        Orucu bozup kaza ve keffareti gerektiren durumlar şöyle:

        - Mazeretsiz, oruçlu olduğunu bilerek bir şeyi yemek ve içmek,

        - Dışarıdan buğday, arpa, pirinç veya bir susam tanesi kadar bir şeyi alıp yutmak,

        - Oruçlu olduğunu bile bile cinsel ilişkide bulunmak,

        - Sigara içmek, öd ağacı veya anber ile tütsülenip dumanını içeri çekmek,

        - Enfiye çekmek,

        - Buğday ve arpa tanesi yutmak,

        - Az miktarda tuz yemek,

        - Kan aldırdıktan veya sadece karısını öptükten sonra orucu bozulduğu kanaatiyle bile bile orucunu bozmak.

        Ramazan ayında mazereti olmadığı halde oruç tutmayan Müslüman büyük günah işlemiş olur. Allaha tövbe etmesi ve tutmadığı oruçları kaza etmesi gerekir.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
